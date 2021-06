Demi-finale de Jeep Elite : JDA Dijon - Monaco, "faire un exploit, encore"

La JDA Dijon est à deux matchs du premier titre de champion de France de son histoire. Lors de sa large victoire en quarts contre Orléans, 83-59, portée par un Axel Julien intenable - auteur de 26 points - la JDA s'est offert une belle soirée. En plus du résultat, le match été suivi d'une émouvante cérémonie pour le coach Laurent Legname, son adjoint, Frédéric Wiscart-Goetz, et deux joueurs majeurs qui partent à la fin de la saison, Axel Julien et Alexandre Chassang. Désormais, les basketteurs dijonnais sont en demi-finale de Jeep Elite face à Monaco, jeudi 24 juin 2021. Un match à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne : coup d'envoi 15h30, au Kindarena de Rouen. Il s'agit d'un match sec : le vainqueur accède à la finale, face au gagnant du match ASVEL - Strasbourg.

Pensent-ils déjà au titre ?

Contrairement aux autres années avec les play-off, dans cette saison chamboulée par la crise sanitaire, la route pour atteindre le titre est relativement courte, une fois la phase régulière terminée. Si le coach Laurent Legname ne veut pas se projeter, l'ailier Charles Galliou en revanche nous fait part de ses rêves de titre : "Jusqu'ici on a fait une très belle saison. On a tous envie d'aller chercher ce plus. Au vu de la saison, ce ne serait pas surprenant qu'on puisse gagner ce Final 4. On croit en nos chances. 40 minutes, et on donne tout".

Charles Galliou a des envies de titre ! Copier

Monaco, fin de saison en trompe-l’œil ?

Monaco, vainqueur en Eurocoupe, a terminé 4e de la phase régulière, notamment à cause d'une mauvaise série de six défaites en huit matches. La "Roca Team" semble en revanche aller mieux après sa victoire sur la JL Bourg 91-72 en quarts."Ils se sont auto-accordé deux semaines de vacances en laissant plein de joueurs majeurs au repos, explique le coach Laurent Legname. C'est une équipe qui est la meilleure du championnat avec l'ASVEL, on sait que ce sera très difficile". Pour ce qui serait son dernier match avec la Jeanne, en cas de défaite, il met en avant la nécessité d'être solide dans le "combat", avec de "l'engagement" et de "l'agressivité". "On va essayer de faire le maximum, de jouer avec nos qualités et nos valeurs, pour faire un exploit, encore".

Laurent Legname sur l'adversaire, Monaco Copier

Côté JDA, un seul joueur sera absent : l'américain Chase Simon, toujours blessé.

Suivez le match en intégralité à la radio

15h30, un jeudi, drôle d'horaire pour un match. Pas simple pour ceux qui sont au boulot. Heureusement, France Bleu Bourgogne vous propose de suivre le match en intégralité à la radio, en direct de Rouen !