Demi finale Playoffs : Stop ou encore pour le Caen BC à Loon-Plage?

Le Caen Basket Calvados se déplace ce vendredi à 20h à Loon-Plage sans le moindre joker. Il lui faut impérativement s'imposer dans la salle située dans la banlieue de Dunkerque s'il veut arracher un troisième et dernier match d'appui. Dans le cas contraire, la saison du CBC sera finie

"J'avais dit lors du premier match qu'il valait mieux aller là-bas en menant un à zéro, rappelle le coach caennais Stéphane Eberlin. On ne l'a pas fait. Maintenant c'est sûr qu'on a le dos au mur. C'est match à la vie à la mort, il n'y a plus de jokers. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois la chance de faire des Playoffs en N2 et N1. je connais. On a déjà été dans cette situation-là contre Toulouse et Orchies où on était à 1-1 et où on devait remporter le match pour passer. Là, c'est différent. Il faut le gagner pour rester en vie."

Les Cébécistes vont retrouver face à eux une équipe nordiste qui ne joue pas la montée (Elle n'a pas déposé de dossier en début de saison) et qui depuis le match aller a perdu deux de ses joueurs en fin de contrat au 31 mai. Mais Loon-Plage n'est qu'à quarante minutes d'une finale avec l'avantage de jouer dans sa (petite) salle.