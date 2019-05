Derby de Bourgogne en basket : Dijon reçoit Chalon

Dijon - France

En basket, match de derby samedi à 20h00 au Palais des Sports de Dijon. La JDA Dijon reçoit l'Elan Chalon. Dijon est 5ème de Jeep Elite, Chalon 14ème. La JDA a déja battu Chalon a deux reprises cette saison. Une victoire dans ce derby bourguignon permettrait aux basketteurs de Dijon d'accéder aux plays off.

La JDA Dijon veut imposer sa défense

L’entraîneur de la JDA se méfie des envies de revanche de Chalon. Il demande donc à ses joueurs d'être vigilants en défense. Après deux défaites face à Dijon cette saison (en championnat au match aller puis en coupe de France), Laurent Legname estime que "Chalon va arriver avec l'envie de prendre sa revanche du match aller. Nos atouts, c'est notre défense pour limiter la meilleure attaque de Jeep Elite. Chalon est aussi la seconde équipe au rebond offensif. Chalon est aussi très adroite à trois points. Si on les laisse au delà de 85 points, on aura du mal à l'emporter. Il faudra imposer notre défense".

Jouer un gros test sans pression

L’entraîneur de la JDA Laurent Legname repousse toute pression du derby : "on a déjà prouvé qu'on a pas besoin de derby pour que les joueurs se transcendent. On a aucune pression à avoir; on fait déjà une saison exceptionnelle. On sait que pour les supporters, la ville de Dijon et les partenaires, c'est bien de gagner un derby mais on n'a pas de pression à avoir".

Pour le pivot de la JDA, Alexandre Chassang, le derby est un _"match particulier : ça voudra dire qu'on les aura battu trois fois dans la saison et qu'on se qualifie pour les plays off. Ce sera un gros test pour aller plus loin et savoir si on peu_t stopper une grosse équipe offensive. On a aussi de belles qualités offensives à domicile".