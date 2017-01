Dès 18 heures, vivez la Coupe de France de football et la Coupe d'Europe de handball sur France Bleu

Après les Championnats de France de cyclo cross à Lanarvily, l'après-midi sport de France Bleu Breizh Izel se poursuit avec Leipzig - Brest et Guingamp - Le Havre à vivre en direct dès 18 heures.

HC Leipzig - Brest Bretagne Handball

Grâce à trois tours de qualification bien négociés, les Brestoises sont dans le grand bain européen. Les voici en phase de poule de la Coupe EHF. Pour la première des six journées, elle se rendent dans l'Est de l'Allemagne. L'objectif sera de ramener un bon résultat puisqu'il faut terminer dans les deux premiers pour se hisser en quart de finale.

C'est le second match du BBH depuis la fin de la trêve internationale. Pour ce match, l'entraîneur Laurent Bezeau récupère Cléopatre Darleux et Astride N'Gouan, absentes mercredi lors de la victoire en huitième de finale de la Coupe de France. En revanche, Marie Prouvensier et Marta Mangue sont toujours absentes.

L'adversité s'annonce, ce samedi, bien plus relevé qu'il y a trois jours. Leipzig est huitième de Bundesliga et a manqué de très très peu une qualification pour le tour principal de la Ligue des Champions. Mais les Allemandes ont quelques absentes de marque et reste sur une grosse défaite à domicile en championnat.

En Avant de Guingamp - Le Havre

Les Guingampais Didot et Kerbrat © Radio France - Nicolas Creach / Le Télégramme

Guingamp retrouve une épreuve, la Coupe de France, qu'il affectionne tout particulièrement. En Avant reçoit le huitième de Ligue 2, le Havre et espère redémarrer 2017 aussi fort qu'il avait fini 2016.

L'interrogation porte sur le poste de latéral droit puisque Martins Pereira, appelé à suppléer Jordan Ikoko parti à la coupe d'Afrique des nations, est forfait. Antoine Kombouaré pourrait faire confiance à Baïssama Sankoh.

Vivez ces deux rencontres en direct sur France Bleu Breizh Izel avec Greg Robin, Charles Guyard et Thomas Lavaud dès 18 heures sur France Bleu Breizh Izel ou grâce au player ci-dessous