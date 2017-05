Descendre la tête haute pour l'OLB à Limoges ?

C'est le dernier match en Pro A pour l'OLB qui se déplace à Limoges ce mardi soir. Dernière soirée pour les Orléanais dans l'élite du basket français et pas n'importe où puisque ce sera dans la salle mythique de Beaublanc. Le coach Thomas Drouot pourrait lui rester à l'OLB l'an prochain.

Demain, l'Orléans Loiret Basket sera de plein pied en Pro B. En face ce mardi soir, Limoges aussi termine une saison galère, le CSP ne peut plus prétendre aux playoffs. Pour la seconde fois en deux saisons, Limoges ne dépassera pas le stade de la saison régulière. Réveil compliqué après le doublé de champion de France (2014 et 2015). Pour l'OLB, Thomas Drouot a décidé de donner leur chance aux joueurs qui n'étaient jusqu'à présent pas dans ses plans de jeu (Abdell Sylla et Luc Loubaki ainsi qu'Antoine Eïto peut-être, en fonction de l'état de sa cheville).

L’entraîneur Orléanais qui connait une situation compliquée à titre personnelle. A 33 ans, il connait sa deuxième descente en Pro B pour ses deux premières années en tant que coach principal d'une équipe de Pro A. Mis à part certains joueurs, c'est le seul à avoir déjà pris sa part de responsabilité. Après 2 descente en Pro B d’affilée, Thomas Drouot s'inquiète-t-il pour la suite de sa carrière ? "Forcément un petit peu. Après je savais en prenant l'équipe au mois de janvier que c'était un des risques. Il y a eu un échec. Il faut déjà que le club trouve une structure parce que tout le monde est conscient que ce qu'on a vécu cette année sur l'organisation autour du club et sur les différentes histoires et bien ça n'aide pas et ça complique la tâche pour un entraîneur." Le poste de coach principal accordé à Thomas Drouot en janvier avait tout du cadeau empoisonné. Il le sait.

Le meneur Antoine Eïto, laissé sur le banc contre Dijon, pourrait bénéficier de temps de jeu à Limoges © Radio France - Julien Vattaire

Pour la suite, c'est encore très flou... Normal selon l’entraîneur de l'OLB lui-même : "ça fait parti du boulot. Quand on fait ce travaille-là, on le sait. J'ai eu un moment donné un CDI à sur une association qui était très bien au Paris Levallois. Bon, j'ai fait le choix de passer vraiment dans le monde professionnel. J'ai pris cette décision donc il faut l'assumer dans les bons et les mauvais moments." Thomas Drouot pourrait rester à l'OLB, pas en tant que coach principal à priori mais son contrat est clair : il lui reste encore 1 an à Orléans en tant qu’entraîneur assistant coach : "Il n'y a aucune piste qui est fermée mais aujourd’hui je reste sur un échec donc ce n'est pas à moi de fermer des portes. Moi, je suis ouvert à toute proposition."

J'ai envie d'être de retour sur le terrain le plus vite possible - Thomas Drouot, entraîneur de l'OLB

Une chose est sûr c'est qu'il ne souhaite pas se mettre en année sabbatique : "J'aime le basket. Je suis un vrai passionné. Je passe beaucoup de temps à la salle. Alors il y a des fois il paraît que ça fait du bien de faire une année blanche mais aujourd'hui moi je suis encore jeune et j'ai pas envie de le faire [m'arrêter un an]. J'ai envie d'être de retour sur le terrain le plus vite possible." Et Thomas Drouot devrait rapidement être fixé sur son sort, la semaine devrait être capitale à ce niveau pour le jeune coach de l'OLB.

La palmarès de l'OLB témoigne d'une ascension express du club du Loiret, ascension inversée cette saison © Radio France - Benjamin Glaise

Les raison d'un échec de l'OLB cette saison sont très, très nombreuses. La signature-prolongation pour 3 ans de Pierre Vincent, les tensions en interne, la cascade de blessures... Et c'est sans doute secondaire par rapport aux conflits au sommet, mais clairement, cette saison, il a manqué un leader à cette équipe de l'OLB. Cette saison, l'OLB a utilisé jusqu'au bout l'intégralité de ses 16 contrats de joueurs autorisés par la ligue. En cause les très nombreuses blessures longues durées, l'une des raisons importantes de la descente en Pro B pour l'international espoir orléanais Luc Loubaki : "ça a été une année très compliquée avec des joueurs qui viennent, des joueurs qui partent et un changement de coach. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. On n'a pas trouvé la bonne formule."

Il nous a manqué ce joueur charismatique qui à la fois est un exemple sur le terrain et qui puisse à un moment donné créer une cohésion dans le groupe -Thomas Drouot

Et pour trouver la bonne formule, il manquait sans doute parmi les joueurs un leader capable de pousser ses coéquipiers à se surpasser pour l'équipe, le coach Thomas Drouot en témoigne : "*_On a des joueurs qui sont des leaders par l'exemple mais qui ne sont pas forcément ceux qui vont prendre la parole dans le vestiaire.* C'est vrai qu'il nous a manqué ce joueur charismatique qui à la fois est un exemple sur le terrain et qui puisse à un moment donné créer une cohésion dans le groupe. Je pense que quand on additionne tous les caractères de cette équipe, c'est compliqué de faire un vrai groupe. En tout cas, moi je n'ai pas réussi à le faire."_ Et s'il n'a pas réussi avec l'OLB, Thomas Drouot sait qu'il est capable de porter une équipe.

Thomas Vincent, le fils de l'ex coach de l'OLB, et international espoir français, pourrait lui aussi grater des minutes face au CSP Limoges © Radio France - Benjamin Glaise

L'entraîneur de l'OLB souhaite continuer à progresser notamment dans le domaine du leadership : "Je pense qu'il y a des groupes par le passé où j'ai vraiment réussi à faire naître des collectifs avec des joueurs qui se battaient, que ce soit avec des jeunes ou avec des séniors puisque j'ai coché en Nationale 3 quand j'était très jeune. Ce domaine du leadership et bien ça a été un échec. Mais je pense que je suis capable." Pour la saison prochaine, en Pro B, l'OLB devra, en priorité se trouver un leader, un joueur, un dirigeant charismatique pour transcender cette équipe. Une première pierre obligatoire à poser si le club souhaite remonter au plus vite dans l'élite du basket français.

Le numéro 13 du pivot Abdel Sylla fera de nouveau son apparition sur un parquet de Pro A, et à Beaublanc qui plus est © Radio France - Benjamin Glaise

En ce qui concerne Thomas Drouot, cette saison l'aura fait beaucoup réfléchir avec des remises en questions si ce n'est des pensées : "A moi de travailler aussi parce que ce n'est pas parce que l'on pense que l'on en est capable [d'être un leader] qu'il n'y a pas pour autant d'évolution et un travail à faire sur soi. La progression d'un coach se fait dans tous les domaines. Oui, dans le domaine du leadership, mais sur le contenu basket aussi, sur l’attitude, le body language**[le langage du corps]et l'anglais.** Je réfléchis à mon évolution. Voilà, je suis encore un jeune coach. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai loin d'avoir fini [à me former]. J'en suis conscient, donc j'espère juste trouver un endroit où je puisse m'épanouir l'année prochaine pour continuer mon évolution et continuer à progresser en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur."

