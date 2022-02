Du mouvement en coulisse pour l'Orléans Loiret Basket

L'Orléans Loiret Basket vit une saison difficile concernant son effectif. Trois joueurs sont actuellement blessés, il faut donc garnir l'effectif avec le départ de Dinal et Dally. Le staff recrute deux joueurs.

Kyvon Davenport et LaMonte Ulmer sont toujours blessés

Ce n'est pas une saison tranquille pour L'Orléans Loiret Basket qui vit une saison difficile concernant son effectif. L'équipe a subi une lourde défaite contre Nanterre et trois joueurs sont actuellement blessés : Marcus Paige, Kyvon Davenport et LaMonte Ulmer. Il faut donc garnir l'effectif avec le départ de Kevin Dinal et Jean-Philippe Dally.

Dinal et Dally s'en vont

L'arrière Kevin Dinal a disputé ce mercredi soir contre Pau son dernier match sous les couleurs orléanaises. Il rejoint Nantes en Pro B. De son côté, Jean-Philippe Dally, ailier de 25 ans, quitte le club pour rejoindre un concurrent au maintien, Châlons-Reims.

Le club du Loiret officialise l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour compenser ces départs : les arrivées de Nobel Boungou-Colo et Junior Mbida. Le pivot de 32 ans Junior Mbida revient dans le Loiret après son passage entre 2017 et 2019. Il prend le chemin inverse de Dally en arrivant de Châlons-Reims. Nobel Boungou-Colo est aussi un ancien de l'OLB. Il a joué pour le club loirétain chez les jeunes. Le coach Germain Castano pourra donc compter sur onze joueurs sous contrat pour la reprise.

Kyvon Davenport et Marcus Paige vont reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine. Il faudra attendre une dizaine de jours pour revoir LaMonte Ulmer.