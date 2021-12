Basket All Star Game maintenu à Paris-Bercy : deux basketteurs de la JDA y participent

Deux joueurs de la JDA Dijon à Paris Bercy ce mercredi 29 décembre 2021. Le meneur David Holston et Abdoulaye Loum participent au All Star Game, le tournoi qui rassemble les meilleurs basketteurs français et étrangers du championnat de Pro A.

Les basketteurs dijonnais, David Holston et Abdoulaye Loum participent ce mercredi 29 décembre 2021 au All Star Game. C'est une première pour Loum et une troisième participation pour le meneur américain de la JDA. Le All Star Game c'est un tournoi qui rassemble les meilleurs basketteurs français et étrangers du championnat de France. L'événement débute à 19h ce soir.

Un moment très attendu des fans de basket, qui sont soulagés car l'événement prévu ce mercredi échappe aux nouvelles jauges annoncées par le gouvernement. A savoir, pas plus de 2.000 personnes en intérieur à partir d lundi 3 janvier 2022. L'Accor Arena attend 16.000 spectateurs ce soir pour le match des étoiles.

