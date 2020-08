Deux cas de Covid-19 détectés au Rouen Métropole Basket, le match amical de vendredi annulé

Grosse déception pour les fans du Rouen Métropole Basket. Les joueurs n'affronteront pas Le Portel (Pas-de-Calais) à Sotteville-lès-Rouen. Dans un communiqué, la direction du RMB annonce que deux membres du club ont été testés positifs au Covid-19.

Pas de cas chez l'effectif pro

Ce sont un membre de l'encadrement et un jeune du centre de formation qui ont été contrôlés positifs au coronavirus. Il n'y a pas de cas chez les joueurs professionnels pour le moment mais comme les jeunes s’entraînent actuellement avec les professionnels, la direction a préféré annuler. Tout le club va de nouveau être testé lundi prochain. C'est donc le principe de précaution qui s'impose. Il n'y aura pas de match non plus mardi prochain contre les nordistes de Denain.