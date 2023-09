Deux défaites mais de belles promesses : l'Orléans Loiret Basket peaufine sa préparation à Blois

En pré-saison, les résultats importent peu. Mieux vaut se concentrer sur le contenu. Pendant ce week-end du 3 septembre, l'Orléans Loiret Basket avait pris ses quartiers dans le Loir-et-Cher à l'occasion du tournoi amical de Blois. Au programme : deux rencontres face à des équipes de Betclic Elite. Deux défaites à l'arrivée, d'abord contre Chalon-sur-Saône (97-83), puis contre le CSP Limoges (75-63). Le contexte n'était pas favorable pour les Orléanais, privés de plusieurs joueurs (Niang, Bolanga, Thirouard-Samson) mais suppléés par des espoirs qui ont montré beaucoup d'envie.

Surtout, les hommes de Germain Castano ont semblé à court de forme. Et c'est bien normal, d'autant que leurs adversaires avaient repris l'entraînement deux semaines plus tôt. "Certains sont vraiment dans le rouge, confiait le coach loirétain après le tournoi. Mais bon, j'aurais été étonné que le staff et moi, nous n'aurions plus rien à faire après dix jours de préparation. Il y a encore beaucoup de travail !"

Un nouveau capitaine désigné

Par séquence en tout cas, les Orléanais ont montré de belles attitudes en défense. Et sur le plan offensif, le club a semble-t-il trouvé son scoreur en la personne du canadien Stephen Smith, qui totalise 20 points de moyenne sur le tournoi. Côté leadership, le successeur de Malela Mutuale est désormais connu. L'intérieur Ludovic Negrobar, arrivé cet été depuis le club d'Antibes, récupère le brassard de capitaine : "C'est un immense honneur. Je suis quelqu'un dans le conseil. Je suis le plus âgé du haut de mes 32 ans (rires), et ce groupe est jeune donc j'aide à canaliser parfois. Mais je ne vais pas pour autant changer ma manière d'être avec ce brassard, je reste naturel !"

Germain Castano satisfait par l'implication des espoirs, venus palier les nombreuses absences du week-end © Radio France - Arnaud Roszak

La préparation se poursuit ce mercredi 6 septembre pour l'Orléans Loiret Basket. Le club affronte le SLUC Nancy, pensionnaire de Betclic Elite. Ce match amical aura lieu au complexe Serge Prieur de Neuville-aux-Bois, avec un coup d'envoi prévu à 20h.