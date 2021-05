Deux handballeurs chambériens retenus pour recevoir le trophée de Meilleur joueur de la saison

Le gardien Nikola Portner et l'ailier droit Benjamin Richert de la Team Chambé sont nominés dans la catégorie Meilleur joueur de la saison par la Ligue Nationale de Handball, en plus d'être également nominés Meilleur joueur à leur poste respectif... et ce n'est pas tout !

La Ligue Nationale de Handball appelle les internautes à voter pour les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison de Starligue... et sont en lice deux handballeurs savoyards : Nikola Portner et Benjamin Richert. Les votes sont ouverts jusqu'au 4 juin (et ça se passe ici).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour recevoir le trophée du Meilleur joueur de la saison, 26 noms sont retenus, parmi lesquels Nikola Portner et Benjamin Richert. Ces derniers sont logiquement retenus également pour le trophée de Meilleur gardien et Meilleur ailier droit.

Benjamin Richert, 23 ans, est aussi nominé dans la catégorie Meilleur espoir.