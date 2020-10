Deux joueurs du Limoges CSP sélectionnés en équipe de France

Nicolas Lang et Jerry Boutsiele ont été appelés par le sélectionneur de l'équipe de France de basket Vincent Collet pour le prochain stage de préparation à l'Euro 2022.

Deux Limougeauds pourraient faire leurs débuts en équipe de France fin novembre. L'ailier et capitaine du CSP Nicolas Lang, 30 ans, ainsi que le pivot Jerry Boutsiele, 27 ans, participeront au prochain stage de la sélection nationale qui verra les Bleus affronter la Grande-Bretagne et l'Allemagne à Pau, les 27 et 29 novembre prochains, dans le cadre des qualifications pour l'Euro-2022 de basket.

Le sélectionneur Vincent Collet a fait appel à 13 joueurs pour ces deux confrontations. Cette sélection est donc une belle récompense pour les deux joueurs du CSP, auteurs d'un très bon début de saison. Nicolas Lang, le capitaine limougeaud, est le meilleur marqueur français depuis le début de la saison en Jeep Elite.