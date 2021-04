Deux joueuses de Basket Landes appelées pour préparer l'Euro

La sélectionneuse de l'équipe de France de basket féminin, Valérie Garnier, accompagnée de Jacques Commères, directeur de la Performance et des Équipes de France, et de Céline Dumerc, manager général de l’Équipe de France féminine ont présenté ce jeudi un premier groupe de quatorze joueuses pour préparer l'Euro de basket, qui aura lieu en France et en Espagne du 17 au 27 juin. Dans le groupe, deux joueuses de Basket Landes : Aby Gaye et Valériane Vukosavljevic.

Le stage de préparation commence le 16 mai prochain à Toulouse. La France disputera six matchs de préparation entre le 23 mai (contre l'Espagne) et le 6 juin (contre la Turquie).

Les Bleues débuteront l'Euro à Strasbourg avec un match le 17 juin contre la Croatie. La République tchèque et la Russie figure également dans le groupe des Françaises. Le dernier carré de la compétition aura lieu à Valence, en Espagne.