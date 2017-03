Deux nouvelles recrues à l'ESBF

Aissatou Kouyaté et Apolline Feuvrier ont officialisé ce mercredi leur contrat d'un an et trois mois avec l'ESBF. Elles remplacent Anna Manaut et Amanda Kolczynski, toutes deux blessées au genou.

Un renfort bienvenu pour l'ESBF. Aissatou Kouyaté et Apolline Feuvrier ont rejoint l'effectif bisontin en tant que joker médical. Elle remplacent l'espagnole Anna Manaut blessée au genou et Amanda Kolczynski, touchée elle aussi au genou. Toutes deux ont officialisé ce mercredi leur contrat et signent donc pour un an et trois mois avec le club bisontin.

L'ailière gauche Apolline Feuvrier, 1m70, jouait à Bourg de Péage. Quant à Aissatou Kouyaté, une athlétique arrière droite (mais gauchère) d'1m85, elle arrive tout droit de Nice, avant dernier du championnat de D1 féminine. Toutes deux permettront à l'effectif de tourner et d'avoir un peu plus de fraîcheur dans la perspective des play off au mois de mai.

En attendant, le prochain match pour l'ESBF, actuel quatrième du championnat de hand féminin, est prévu à Chambray le 24 mars.