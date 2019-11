Deuxième défaite de la saison pour l'US Laval qui s'incline 87-76 devant Poissy.

Laval, France

Basket N2 : Première défaite de la saison à domicile pour l'US Laval qui s'incline 87-76 face à Poissy. Les lavallois laissent le fauteuil de leader à l'Union Rennes Basket 35.

Boxe :Jordy Weiss remporte son 25è combat chez les Professionnels en s'imposant aux poings en six rounds. Face au Vénézuélien Figue-roa.El Gitano espèrait gagner avant la limite ce combat qui se disputait à Guérande.

Football : Les footballeurs mayennais au chômage technique à cause des intempéries, en régional 1, les trois rencontres, Stade Mayennais - La Ferté. La Roche sur Yon - Bonchamp, et Château-Gontier - Segré ont été reportées . Même chose en National 3, pour lChangé - Pouzeauges et La Châtaigneraie - Stade Lavallois.

Les RV de ce Dimanche : Une seule rencontre de football se jouera ce dimanche, les U 17 du stade lavallois reçoivent Angers match qui aura lieu à 15h sur le synthétique des Gandonnières.

Volley N3: L'ASPTT Laval accueille Rezé à 15h salle Noémie Hamard.