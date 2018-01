Rien ne va plus à l’Élan Béarnais ! De nouveau battu samedi soir au Palais par Cholet pour son premier match de l'année, 78-70, l’Élan est 14e de Pro A ce lundi matin, avant un déplacement périlleux à Strasbourg le weekend prochain, à vivre en intégralité sur votre radio.

Certes, les Béarnais sont à une victoire de la 8e place, mais ils ne gagnent plus. Pire, ils restent sur une série de trois défaites. L'Elan cherche donc un renfort au poste de meneur, annonce ce lundi matin sur France Bleu Béarn le directeur de l’Élan Béarnais, Didier Gadou.

Je suis déçu. On bascule dans une fin de championnat ou on va jouer le maintien. Renforcer le groupe ? Et quel poste ? Ce joueur là, il faut le faire entrer dans le groupe pour qu'il catalyse les énergies des uns et des autres, et qu'il soit capable de positiver. On cherche mais on ne fera pas n'importe quoi.