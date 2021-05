Didier Nourault quitte la présidence de l'Orléans Loiret Basket

L'Orléans Loiret Basket va changer de président : Didier Nourault, 61 ans, annonce ce mardi qu'il arrêtera à la fin de la saison, fin juin, confirmant une information de nos confrères de la République du Centre. "Je m'étais engagé pour quatre ans, ce que j'ai fait, j'espère avoir servi du mieux possible, j'estime avoir accompli ma mission, maintenant je tourne la page", explique celui qui était le président du directoire de l'OLB depuis juin 2017.

Ce n'est pas la mairie qui m'a demandé de partir"

Interrogé par France Bleu Orléans, Didier Nourault assure que "ce n'est pas la mairie d'Orléans qui lui a demandé de partir". Rappelons que la Ville a un poids important dans le conseil de surveillance du club, avec trois élus municipaux parmi les six membres du conseil de surveillance de l'OLB, dont deux ont changé suite aux élections municipales de 2020 et à la victoire de Serge Grouard LR (Thomas Renault et Romain Lonlas sont entrés au conseil de surveillance).

"Je n'ai pas discuté de ma décision de quitter la présidence de l'OLB avec la mairie", explique Didier Nourault, dont on peut affirmer, sans trahir de secrets, que ses relations étaient meilleures avec la précédente municipalité (dirigée par Olivier Carré). Un connaisseur du club estime que "les relations ne sont pas forcément mauvaises avec la mairie, elles sont quasi inexistantes".

Quel bilan pour Didier Nourault ?

Pour Didier Nourault, venu du rugby (il est d'ailleurs membre du comité directeur de la ligue nationale de rugby), il est "trop tôt" pour tirer un bilan, mais il rappelle que "le club était en Pro B et se bat aujourd'hui pour une place en play-off de Jeep Elite" : "mais attention, le sportif ne fait pas tout dans un club", explique le président de l'OLB. Il évoque la formation ("on a transformé le centre de formation qui fait partie des meilleurs en France aujourd'hui"), la "bonne utilisation des équipements et du palais des sports qui avait une excellente fréquentation en terme de public avant l'arrêt de la saison l'an dernier, et aussi des recettes en hausse", et "des relations avec les supporters, les abonnés et les partenaires qui sont saines" ("les clubs et les supporters restent, les joueurs et présidents ne font que passer")

L'OLB à Limoges mercredi en Jeep Elite

Côté parquet, l'OLB joue dans une des places fortes du basket français ce mercredi soir en Jeep Elite : Orléans (9ème) affronte le CSP Limoges (8ème) à Beaublanc dans le cadre de la 10ème journée. Le match à 19h est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec les commentaires d'Alexandre Fremont.