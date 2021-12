Didier Nourault quittera bien la présidence de l'Orléans Loiret Basket " au premier trimestre 2022"

Il avait annoncé son départ en mai dernier pour la fin de saison 2020/2021. Finalement, Didier Nourault est toujours président de l'OLB alors qu'Orléans joue ce jeudi soir son dernier match de l'année à domicile en championnat : il a en effet accepté de prolonger pour quelques mois, le temps de régler sa succession. C'est bien Olivier Rouet, l'actuel directeur général d'Orléans Gestion et d'Orléans - Val de Loire Evénements, qui tient la corde pour être le prochain président de l'OLB, comme l'avaient révélé nos confrères de la République du Centre. Mais cela semble prendre du temps.

Un départ d'ici le premier trimestre 2022 a priori

Didier Nourault, invité de France Bleu Orléans ce jeudi matin, explique qu'il devrait arrêter d'ici mars prochain : "la date n'est pas encore vraiment fixée. On peut penser que d'ici le premier trimestre de l'année 2022, ce sera résolu. Mais voilà, j'ai accepté de prolonger avec grand plaisir parce que c'est un club qui est sain, avec des gens, des gens bien, avec des très bonnes relations avec le public, les supporters, les abonnés, etc. C'est vraiment très, très agréable et c'est juste au niveau professionnel et au niveau personnel que je décide d'arrêter. Mais ce n'est pas le contexte du club, loin de là !"

Arrivé à la présidence de l'Orléans Loiret Basket* en mai 2017, après avoir été entraîneur de l'équipe de rugby Montpellier (équipe qu'il a fait monter en Top 16, l'élite du rugby français en 2003) mais aussi du RCO, le club de rugby orléanais (niveau amateur), Didier Nourault est en effet également président du syndicat des entraîneurs de rugby et membre du comité directeur de la Ligue nationale de rugby.

Quand il a été nommé, l'OLB venait d'être relégué en Pro B. Depuis, le club orléanais est remonté en élite (en 2019) et vient d'enchaîner des saisons réussies (avec une qualification en playoff en juin 2021 et une demi-finale de Coupe de France). Didier Nourault indique : "je pense que le club est sur les bons rails pour aller sur Come't [l'OLB sera club résident de la future grande salle sportive d'Orléans, qui ouvrira début 2023]. Mais maintenant, il y a du développement à faire, il y a plein de choses à voir. Mais le club est sur les bons rails et pourvu que ça dure !"

* pour rappel : la Ville d'Orléans est le financeur numéro un du club