Diego Simonet prolonge jusqu'en 2026 au Montpellier Handball : " c'est ma maison !"

C'est à la mi temps du premier match de la saison au FDI stadium face à Chambéry, ce dimanche après midi que l'annonce a été faite . Quand le président Julien Deljarry au centre du terrain a été rejoint par Diego Simonet, les tribunes se sont enflammées , les supporters scandant son nom. Diego Simonet a essuyé une larme pendant les images projetées sur grand écran, puis s'est dirigé vers la tribune des Blue fox brandissant le maillot à son nom avec la mention 2026.

Avec le successeur de Patrice Canayer, c'était la priorité du président Julien Deljarry, prolonger le contrat de l'international argentin qui s'achevait à la fin de cette saison 2024. C'est fait . Diego Simonet sera montpelliérain deux saisons supplémentaires jusqu'en 2026.

Le Montpellier hand ball, c'est ma maison, c'est sur que je ne vais plus bouger, je vais finir ma carrière et faire ma vie à Montpellier.

Et pourtant en 2013, Diego Simonet qui jouait à Ivry avec son frère Sebastian a hésité à venir à Montpellier, "c*'est lui qui a insisté, il man dit tu vas jouer dnas le meilleur club de France* ." Cela fait 10 ans et il ne le regrette pas " ma famille et moi ,- il a une fille et un garçon- on est très bien, très heureux ici.

L'aventure a bien failli s'arrêter en 2022 , lassé des critiques sur ses blessure au retour des matchs avec l'Argentine, il avait demandé à partir. Diego est un affectif , il a fallu le rassurer, aujourd'hui plus qu'un cadre, il est un joueur emblématique du MHB et d'un chouchou des supporters .

Je sais ce que je dois aux dirigeants, aux partenaires et aux supporters et je veux leur rendre sur le terrain.

Le Montpellier handball sans Diego Simonet blessé a battu Chambéry 32 à 26.