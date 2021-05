DIRECT - 7 buts d'avance et 60 minutes à tenir pour un 24e titre. Vivez Brest - Metz Handball sur France Bleu

Qui l'aurait cru ? On savait Metz Handball en nette amélioration, et on présentait que le retour du public aux Arènes aiderait les Dragonnes à se surpasser plus encore... Mais rares étaient ceux qui imaginait Metz compter sept buts d'avance sur Brest à l'attaque du match retour.

Chez elles, les Messines ont surclassé des Brestoises émoussées physiquement. Elles devront, à Brest, contenir l'obligation de réaction des Finistériennes tout en gardant à l'esprit que rien n'est encore joué. La meilleure manière serait d'attaquer cette finale retour comme elles avaient attaqué la finale aller. Avec énormément d'intensité.

L'avant match

à lire aussi Finale de Ligue féminine : A Brest, un travail à finir et une hégémonie à maintenir pour le Metz Handball

Le direct radio

Match à vivre en direct sur France Bleu Lorraine dès 15 heures 15, coup d'envoi à 15 heures 30, avec François Pelleray (en studio) et Thomas Lavaud (à la salle)