DIRECT – Basket : vivez le dernier match de saison régulière de l'Élan Béarnais, à Roanne, en intégralité

L'Élan Béarnais boucle sa saison régulière à Roanne ce mardi soir (20h30). L'enjeu, connaître le classement final des Palois qui peuvent encore prétendre à la 6e, la 7e, ou la 8e place, et connaîtront en fonction de cela leur adversaire pour les playoffs.

Un dernier match de saison régulière pas tout à fait sans enjeu pour l'Élan Béarnais, ce mardi soir, à Roanne. Les Palois, 7e pour l'heure, peuvent encore espérer terminer 6e, à condition de s'imposer sur le parquet de la Chorale, mais aussi que Strasbourg chute à Nanterre dans le même temps. Si l'Élan s'incline et que Monaco bat Cholet, alors les Béarnais resteront 7e, en revanche, si l'équipe de Laurent Vila renverse la Roca Team, alors les Vert et Blanc prendront la 8e place. En fonction de ce classement, l'Élan connaîtra son adversaire pour le quart de finale qui commencera dans une semaine. Il s'agira de l'ASVEL, de Monaco ou bien de Boulogne-Levallois, respectivement 1er, 2e et 3e pour l'heure, même si pour l'heure, il est difficile de faire des pronostics sur l'identité du futur adversaire des Palois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Roanne / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20h30 ce mardi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !