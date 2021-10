DIRECT – Basket : vivez Le Mans / Élan Béarnais en intégralité

Sur sa lancée de deux victoires à Cholet et face à Champagne Basket, l'Élan Béarnais va se mesurer ce samedi soir (20h30) à une des équipes les plus solides du championnat, Le Mans. Le MSB, privé depuis le début de saison de son meneur Kaza Kajami-Keane, peut compter sur son pigiste médical de luxe, Taylor Rochestie. Côté béarnais, Eric Bartecheky ne peut pas en dire autant. L'absence de Justin Bibbins, touché à une cheville depuis le milieu de la semaine, plane toujours sur Antarès, la décision de faire jouer l'américain sera prise au dernier moment. Si absence il y a, elle devra être compensée par Brandon Jefferson dans le costume du patron, et Gérald Ayayi dans retrouver un rôle de meneur quelque peu délaissé ces derniers temps, en plus de son temps de jeu poste 2. Le coach palois attend une équipe très éveillée pour relever "cet énorme challenge".

Le Mans / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20h30 ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !