DIRECT – Basket : vivez le match 2 de la demi-finale de l'Élan Béarnais à Monaco en intégralité

Sans solution ce jeudi soir en ouverture de la demi-finale sur le parquet de Monaco, l'Élan Béarnais, y revient ce samedi pour la 2e manche. Il faudra beaucoup plus d'envie et d'intensité pour espérer bousculer la Roca Team et revenir à hauteur.

"C'était nul !", c'est peu dire qu'Eric Bartecheky n'a pas aimé la prestation, et plus particulièrement l'attitude, de son équipe pour le premier match de la demi-finale, à Monaco ce jeudi (94-65). Le ressort pour entamer ce match 2 est donc tout trouvé : piqué dans son orgueil, l'Élan Béarnais doit réagir pour ne pas laisser Monaco dérouler. En espérant, pourquoi pas, que les Monégasques à l'inverse, après avoir outrageusement dominé la première manche ne se décompresse un peu, et entrouvrent la porte aux Palois. La bonne nouvelle pour l'Élan, c'est que Vitalis Chikoko semble débarrassé de son souci à la voute plantaire, même si Eric Bartecheky l'a un peu ménagé en fin de match jeudi. Face à l'immense roster de la Roca Team, c'est une arme de plus pour l'Élan.

Monaco / Élan Béarnais, match 2 de la demi-finale, coup d'envoi à 16h20 ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !

Le calendrier de la demi-finale