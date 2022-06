DIRECT – Basket : vivez le match crucial de l'Élan Béarnais face à Monaco en intégralité

48 heures après, revoilà Monaco au Palais des Sports, face à l'Élan Béarnais. Combattifs et inspirés, les basketteurs palois ont poussé les ultra-favoris à disputer (au moins) un match de plus dans cette demi-finale du championnat. Dans le sillage d'un Brandon Jefferson toujours aussi "clutch", d'un Gregor Hrovat à son meilleur, et de ses pivots à nouveau d'aplomb, l'Élan a fait chavirer le Palais des Sports mardi dernier. Avec encore plus de monde pour assister au match 4, les Béarnais veulent refaire le coup. Mais Monaco, cette fois, est prévenu, et Mike James, loin de son rendement habituel lors de la dernière opposition, se verrait bien jouer le rôle d'ennemi numéro 1 pour éliminer les Palois.

Élan Béarnais / Monaco, match 4 de la demi-finale du championnat, coup d'envoi à 20h30 ce jeudi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !

Le calendrier de la demi-finale