DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Bourg en intégralité

C'est au complet que les Palois de l'Élan Béarnais font le déplacement à Bourg-en-Bresse ce samedi soir. Tous les tests covid se sont révélés négatifs, le meneur Justin Bibbins et le capitaine Jérémy Leloup sont de retour. Leur absence n'est pas la seule explication à la dernière défaite, au Palais des Sports face au Paris Basket, mais elle a montré la fragilité des performances paloises. Sur le parquet de la JL Bourg qui a étrillé Dijon lors de la dernière journée, et alors que l'Élan entame une série de quatre matchs à l'extérieur, la réaction des Vert et Blanc sera scrutée.

JL Bourg / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce samedi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !