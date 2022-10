DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Bourg en intégralité

En début de saison, "c'est le moment où toutes les équipes envoient des messages", prévient l'intérieur de l'Élan Béarnais, Ada Sané. Autrement dit, il est hors de question pour les Vert et Blanc d'afficher à Bourg-en-Bresse le même visage dépassé qu'à Boulogne-Levallois (82-59) . Le coach Eric Bartecheky demande "concentration et détermination" à ses troupes, dès la descente de l'avion, pour se mettre dans les conditions idéales de faire un coup à Ekinox. Sur le banc d'en face, un certain Frédéric Fauthoux a confié ce vendredi dans les colonnes de Sud Ouest avoir été en contact, au printemps dernier, avec l'Élan Béarnais : "Quand l’Elan appelle, on écoute, en tout cas moi j’écoute". Point noir pour les Palois, face à l'effectif taillé pour l'EuroCoupe côté bressan, il leur faudra peut-être faire sans l'arrière américain Garrett Sim, qui souffre encore du dos.

ⓘ Publicité

JL Bourg / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading