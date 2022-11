DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Cholet en intégralité

Eric Bartecheky ne cache pas la difficile période que traverse son équipe en ce moment, notamment après deux défaites consécutives, à domicile, face aux derniers de la classe. Et pour autant, pas d'énergie à perdre en lamentations pour un Élan Béarnais qui n'a pas gagné en déplacement cette saison, et dont la meilleure performance est un -7 ramené de Nancy, promu, à la mi-octobre. Alors tout le monde doit faire plus pour espérer jouer le match, à Cholet, équipe en forme du moment, sur une série de quatre victoires. Les Palois pourront toujours compter sur leur meneur, l'américain Michael Stockton, ancien de la Meilleraie, et actuellement tout en haut des classements de passes décisives (8,3 par match) et d'interceptions (2,6) du championnat. Deux lignes qu'il troquerait bien, on l'imagine, pour une troisième victoire cette saison avec les Vert et Blanc.

ⓘ Publicité

Cholet Basket / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading