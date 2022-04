DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Dijon en intégralité

L'Élan Béarnais a parfaitement négocié son retour de trêve, en mars, alignant quatre victoires en championnat, et deux en Coupe de France. Une équipe en train de se créer une osmose et qui, si tout est encore loin d'être parfait, compense ses absences par un mental affirmé. Pour continuer d'éprouver ce nouvel Élan, la route passe par Dijon, 5e au classement, juste derrière les Palois. Des Bourguignons capables en quinze jours de battre l'ASVEL et Champagne Basket, et de perdre face à Cholet et à Fos-sur-Mer. Les joueurs de Nenad Markovic n'auront pas oublié non plus la gifle reçue à l'aller au Palais des Sports (82-55). "Quand on sort d'une série comme la nôtre, le relâchement n'est jamais loin", se méfie le coach béarnais Eric Bartecheky dont les objectifs sont clairs : conserver, a minima le point-average, ne pas entamer la confiance en train de naître, et pouvoir se tourner vers le 111e Clasico, dimanche 10, au Palais des Sports.

JDA Dijon / Élan Béarnais, coup d'envoi à 15h15 ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !