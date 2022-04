DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à l'ASVEL en intégralité

Il aura fallu limiter à la nuit de samedi et une partie de la journée de dimanche les festivités post-victoire en Coupe de France à l'Élan Béarnais. Les Palois n'ont même pas pu poser terre chez eux puisqu'ils sont directement partis à Lyon depuis Paris au lendemain de leur titre. Ce mardi, c'est retour aux affaires courantes, à la Betclic Élite où l'Élan (6e), il ne faut pas l'oublier, reste sur trois défaites consécutives et va devoir se battre pour assurer sa place en playoffs. En face l'ASVEL (3e) a terminé sa saison en EuroLigue et n'était pas en finale de la Coupe de France, ce championnat est son dernier objectif et les Rhodaniens n'oublient pas la victoire paloise à l'aller (88-85).

ASVEL / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20h30 ce mardi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !