DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Monaco en intégralité

En perdant à domicile le 111e Clasico face à Limoges (66-69), l'Élan Béarnais a vu fondre l'avance qu'il s'était évertué à créer avec la meute de poursuivants, tous candidats au top 8. Il reste huit matchs à l'équipe d'Eric Bartecheky pour montrer qu'elle n'est pas 4e pour rien après 2/3 de championnat, "des outsiders au titre", dit même Gérald Ayayi avant de se déplacer chez la Roca Team, 2e, quart de finaliste d'EuroLigue surdimensionnée pour la Betclic Élite. Les Palois, ce dimanche soir à Monaco (19 heures), joueront les derniers de cette 29e journée et sauront donc exactement où ils en sont par rapport à leurs concurrents directs. Il faudra jouer sans penser que 49 heures plus tard, les Béarnais recevront Nanterre – autre candidat au top 8 – au Palais des Sports, et que la semaine s'achèvera dans la fureur de Bercy, pour la finale de la Coupe de France face à Strasbourg.

Monaco / Élan Béarnais, coup d'envoi à 19 heures ce dimanche, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match !