DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Monaco en intégralité

La date est bien inscrite au calendrier de l'Élan Béarnais (12e), mais c'est d'une certaine manière un match bonus que vont disputer les hommes d'Eric Bartecheky ce dimanche, à Monaco, à la fois leader du championnat et d'EuroLigue ! Sur le papier les chances des Palois sont maigres, mais après tout, la Roca Team a déjà perdu deux fois à domicile, et l'Élan, porté par sa série de trois victoires consécutives et une défense de zone qui a réduit au silence les artilleurs de Roanne et Dijon compte jouer le coup à fond, sans se poser de questions.

Monaco / Élan Béarnais, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, match à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

