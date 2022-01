DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Nanterre en intégralité

L'Élan Béarnais va se présenter ce samedi soir à la salle Maurice-Thorez sans pivot professionnel. En effet, Hamady Ndiaye, touché lors de la semaine de coupure par le Covid-19, et Vitalis Chikoko, testé lui positif en début de semaine, sont tous les deux absents. Le jeune Enzo Shahrvin aura quelques minutes à donner, au relai de Dominique Archie décalé poste 5. En face, Nanterre va disputer son premier match depuis le 10 décembre dernier et une défaite à Dijon. Leurs trois matchs suivants ont été reportés à cause du Covid-19. Eric Bartecheky se méfie quoi qu'il arrive de l'envie débordante de l'équipe de Pascal Donnadieu, et se rappelle qu'en fin de saison dernière son équipe avait explosé en vol dans les Hauts-de-Seine : défaite 115 à 77.

Nanterre 92 / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20h30, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !