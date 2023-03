DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Nanterre en intégralité

À force de dire que la situation est grave mais pas encore désespérée, elle pourrait vite le devenir pour l'Élan Béarnais. Battu au Palais des Sports il y a trois jours par Blois (80-83 ap), le club est désormais dernier, et il ne reste plus que Fos-sur-Mer et Nancy à hauteur pour partager le sort des Palois. À Nanterre, 14e et privé de l'ancien meneur de l'Élan Justin Bibbins, il faudra montrer bien mieux. Eric Bartecheky, frustré, a prévenu qu'il était à la recherche de leviers pour stopper la chute de l'Élan Béarnais.

Nanterre / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce mardi soir, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

