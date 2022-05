DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Orléans en intégralité

Les temps sont durs pour l'Élan Béarnais, 7e, sur une vilaine série de cinq défaites, qui sape la confiance et le moral des Vert et Blanc au pire des moments, celui où les matchs valent cher pour gagner sa place en playoffs. Alors avant ce déplacement à Orléans, 16e, le coach Eric Bartecheky s'est employé à rappeler que la situation était encore loin d'être désespérée : "On n'est pas au fond du classement, on a notre destin en mains, il nous faut de l'entrain, de l'enthousiasme pour nous donner le maximum de chances, avec un état d'esprit conquérant, et ne pas avoir de regrets". Orléans, à la différence de l'Élan, a gagné ce week-end mais disposera au coup d'envoi de 24 heures de préparation en moins, avec aussi le fait pour l'OLB d'avoir dû jouer deux prolongations au Paris Basket. Une brèche dans laquelle s'engouffrer pour les Palois pour mettre fin à l'hémorragie et envisager plus sereinement les trois matchs qu'il restera ensuite à disputer.

Orléans / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce mardi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !