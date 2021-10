DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Strasbourg

"Forcément on a pas bien dormi dimanche soir, et mardi on s'est expliqué, mais maintenant, place à la suite", résume le coach béarnais Eric Bartecheky après la défaite ultra frustrante du week-end dernier face à Monaco. Pour tourner la page, l'Élan Béarnais, 7e avec 3 victoires et deux défaites, espère à nouveau se montrer à son avantage ce samedi soir (20 heures), sur le parquet de Strasbourg, 9e du championnat, deux victoires pour autant de défaites. Pour cela, Eric Bartecheky pourra compter sur un Gérald Ayayi à nouveau à 100% après quelques soucis au pouce la semaine passée. Et un Vitalis Chikoko à son meilleur niveau ? C'est le souhait de tous à l'Élan tant le pivot semble emprunté sur ses dernières sorties. "Pour jouer tous les jours face à lui, je peux vous dire que c'est un très bon joueur, en rigolerait presque son camarade Hamady Ndiaye, laissez lui un peu de temps pour reprendre ses repères et ça va aller". Tout l'Élan et ses supporters ne demandent pas mieux.

Strasbourg / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !