DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais à Strasbourg en intégralité

Pas le choix. L'Élan Béarnais doit s'imposer à Strasbourg ce soir, à 20 heures, pour conserver un espoir de ne pas descendre en ProB. Et encore, il faudra dans le même temps que Nancy ne batte pas Fos-sur-Mer. Ou bien, si Nancy s'impose, patienter une journée de plus et compter sur une défaite de Limoges contre Roanne. C'est à ces seules conditions que l'espoir pourra perdurer une semaine de plus pour les basketteurs palois, plus maîtres de leur destin depuis la défaite contre Nancy au Palais des Sports samedi dernier. Là il n'est plus question de pointaverage ou de quoi que ce soit d'autre, vaincre ou mourir.

ⓘ Publicité

Strasbourg / Élan Béarnais, coup d'envoi à 20 heures ce mardi soir, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

loading