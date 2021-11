DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais au Paris Basket en intégralité

Même si dans le jeu l'Élan Béarnais a du mal, voilà trois matchs – deux en championnat, un en Coupe de France – que les basketteurs palois ne perdent plus. Avant une coupure puis un mois de décembre redoutable, les Béarnais (5e) seraient bien inspirés de poursuivre sur leur lancée au Paris Basket, promu cette saison et avant-dernier au classement. Méfiance tout de même, les Parisiens ont notamment battu l'ogre ASVEL dans leur Halle Carpentier... Avec un Brandon Jefferson a plus de 20 points par match depuis le début du mois, et un Vitalis Chikoko clairement sur la pente ascendante (17 points et 6 rebonds lors du match de Coupe contre Cholet), l'Élan vise le quatre à la suite.

Paris Basket / Élan Béarnais, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !