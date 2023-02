DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais au Paris Basket en intégralité

Encore un effort avant de souffler. L'Élan Béarnais, 17e avec sept victoires depuis son succès du week-end dernier face à Fos-sur-Mer (74-63), aimerait enchaîner au Paris Basket, 12e, et qui ne compte qu'une seule victoire d'avance. Pour cela, il faudra faire sans Markeith Cummings, blessé et absent pour 3 à 5 semaines, mais avec le renfort de CJ Williams , visage connu en Béarn et de retour pour, comme en 2021, assurer la mission maintien. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés au Palais des Sports, 74-79 . Ensuite donc, il faudra patienter presque un mois avant le prochain match de championnat, contre les Metropolitans de Victor Wembanyama. Le faire sorti de la zone rouge, grâce à une deuxième victoire consécutive, serait tout sauf un luxe.

Paris Basket / Élan Béarnais, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

