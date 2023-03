DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Blois en intégralité

L'Élan Béarnais n'est plus en position de relégable (16e), en fond de classement de Betclic Élite, mais simplement parce qu'il a joué pour l'heure moins de matchs que ses poursuivants. Pour autant, la situation est critique (mais pas désespérée) à l'heure de recevoir Blois, le dernier (18e). Une victoire redonnerait un peu d'air et de confiance à l'équipe d'Eric Bartecheky, d'autant que trois jours plus tard, il faudra enchainer à Nanterre, autre mal en point (17e) dans une fin de saison à couteaux tirés.

Élan Béarnais / Blois, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

