DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Bourg en intégralité

Markeith Cummings et les Palois n'ont plus vraiment le droit à l'erreur.

Difficile de considérer déjà ce match comme celui de la dernière chance pour l'Élan Béarnais (17e), mais une chose est certaine, en cas de défaite des Vert et Blanc, la fin de saison devra se faire en apnée. Face au Bourg-en-Bresse de Fred Fauthoux, 4e du championnat, pour ce match en retard de la 24e journée, les basketteurs palois ont l'occasion de revenir à hauteur de Nancy, premier non-relégable, avant que les Lorrains ne viennent au Palais des Sports dans deux semaines. Le hic, l'incertitude plane toujours sur la participation du pivot Vitalis Chikoko. Et puis c'est aussi le début aussi pour l'Élan d'une semaine à trois matchs avec l'enchaînement dès mardi à domicile contre l'ASVEL, puis un déplacement vendredi à Dijon... une semaine qui va peser lourd dans l'opération maintien, alors qu'il ne reste que six rencontres à disputer.

Élan Béarnais / JL Bourg, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

