DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Champagne Basket en intégralité

Rassuré après son succès à Cholet, l'Élan Béarnais retrouve son Palais des Sports ce samedi soir (20 heures) et espère y décrocher face à Champagne Basket sa première victoire à domicile. Les Champenois sont leaders et arrivent invaincus.

Au terme d'une fin de match épique dans les Mauges (77-80 grâce à un ultime panier de Brandon Jefferson), l'Élan Béarnais a débloqué son compteur. Dans le jeu, tout n'est pas encore parfait, loin de là, mais cette pression du premier succès, au moins, n'est plus sur les épaules d'Eric Bartecheky et sa troupe. Tant mieux, parce que ce samedi soir à 20 heures, c'est un Champagne Basket ambitieux, leader et invaincu qui vient tenter sa chance.

Élan Béarnais / Champagne Basket, c'est ce samedi soir à 20 heures, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !