DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Cholet en intégralité

À défaut d'avoir l'assurance de fêter la victoire au coup de sifflet final, l'Élan Béarnais a prévu de présenter à ses supporter le trophée de la Coupe de France, et une nouvelle bannière, pour symboliser ce titre, sera accrochée au plafond du Palais, à côté des titres précédents du club. En espérant qu'auparavant, l'Élan aura fait le boulot face à Cholet (10e), outsider ambitieux dans la course aux playoffs. Si les Palois restent sur quatre défaites en championnat après avoir enchainé cinq succès, l'équipe des Mauges, sous les ordres de l'ancien coach de l'Élan, Laurent Vila, réalise une phase retour canon, avec pour l'heure trois défaites seulement sur les treize derniers matchs. Sous peine de mettre en péril sa place dans le top 8, l'Élan doit battre une équipe chez qui elle avait gagné dans les dernières secondes à l'aller (77-80), et qu'elle avait ensuite eu du mal à maîtriser en 16e de finale de Coupe de France : 99-92.

Élan Béarnais / Cholet Basket, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !