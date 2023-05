DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Cholet en intégralité

Dernier match de la saison pour l'Élan Béarnais ce soir au Palais des Sports de Pau contre Cholet (20 heures). Les Béarnais, déjà relégués en Pro B après leur défaite face à Strasbourg la semaine dernière, n'ont plus rien à jouer et vont finir 17e du classement. L'ambiance risque donc d'être morose au Palais. Du côté du club, toujours aucune réaction après la descente. Une conférence de presse est prévue demain matin avec Sébastien Ménard, Sylvain Bonnet, David Bonnemason-Carrère et Audrey Sauret. Le match de ce soir marque aussi le retour à Pau de Laurent Vila, actuel coach de Cholet, et ancien entraîneur de l'Élan Béarnais entre 2018 et 2021.

Élan Béarnais / Cholet à suivre en intégralité à partir de 20 heures sur France Bleu Béarn Bigorre

