DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Dijon en intégralité

L'Élan Béarnais aura fort à faire face à Dijon. D'abord parce que l'adversaire, comme les Palois, vise le top 8 en fin de saison. Et puis parce que les basketteurs béarnais arriveront diminués : Gérald Ayayi s'est donné une entorse à la cheville en début de semaine et ne pourra pas jouer, Vitalis Chikoko, préservé plusieurs jours, se testera dans les dernières heures avant le match, et puis, en fonction de la forme de Gregor Hrovat, il faudra choisir entre lui et DJ Strawberry. Très, trop irrégulier depuis le début de la saison, l'Élan Béarnais passe un véritable test ce dimanche en son Palais.

Élan Béarnais / JDA Dijon, avant-match et match à vivre en intégralité dès 15 heures ce dimanche, avec France Bleu Béarn Bigorre !