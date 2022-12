DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Dijon en intégralité

La victoire ramenée de Roanne par l'Élan Béarnais vendredi (94-75), la première de la saison à l'extérieur, a fait souffler un vent de fraîcheur et d'optimisme, cette semaine sur le Palais des Sports de Pau. Il a visiblement soufflé assez fort pour convaincre le public de venir voir le dernier match de la saison à domicile, au moins 6000 personnes sont attendues. Pour les basketteurs palois, ce sera l'opportunité d'enchaîner une 3e victoire consécutive, mais gare à la JDA et son attaque de feu, les Bourguignons sont les plus adroits du championnat à 2 points (50,7%), comme à 3 points (39,4%). Eric Bartecheky a trouvé la parade, à Roanne, grâce à une inédite défense de zone, mais sait que désormais les adversaires sont prévenus...

Élan Béarnais / Dijon, coup d'envoi à 20 heures ce soir

