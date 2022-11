DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Gravelines-Dunkerque en intégralité

L'Élan Béarnais (16e) est dans le dur. La série de cinq défaites en cours met le club au pied du mur au moment de recevoir Gravelines-Dunkerque (12e). Mais au moins, après deux semaines de trêve, l'équipe d'Eric Bartecheky sera au complet sur le parquet du Palais des Sports. L'objectif : serrer les rangs face à une équipe qui compte seulement une victoire de plus, mais qui n'a pour l'heure jamais gagné loin du Nord. "Il y a urgence à casser cette série", veut bien reconnaître Gérald Ayayi. Le lieu et l'adversaire s'y prêtent, parce que l'Élan Béarnais n'a plus vraiment le choix.

Élan Béarnais / Gravelines-Dunkerque, coup d'envoi à 20 heures ce samedi, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

