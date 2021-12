DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à l'ASVEL en intégralité

Lors de la dernière victoire de l'Élan Béarnais face à l'ASVEL, Elie Okobo venait de quitter les Vert et Blanc, direction la NBA. Ce samedi soir, il est de retour au Palais des Sports, dans le camp d'en-face, et dans la peau du meilleur marqueur d'EuroLigue cette saison. C'est dire tout le chemin parcouru par le meneur... par les deux clubs aussi : l'ASVEL est encore monté en gamme alors que l'Élan, passé par différents soubresauts entame cette saison une reconquête encore balbutiante. Au classement, une seule victoire d'écart, les Palois (5e) pourraient doubler l'ASVEL (4e) en cas de victoire. Mais après avoir été échaudés face à Monaco, l'autre équipe d'EuroLigue du championnat, il y a un mois et demi, les Béarnais savent l'immensité de la tache qui les attend. D'autant qu'ils devront faire sans Gérald Ayayi, toujours touché à une cheville, et peut-être Vitalis Chikoko, incertain (dos).

Élan Béarnais / ASVEL, coup d'envoi à 20h45 ce samedi soir, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !