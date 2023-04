DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Monaco en intégralité

La victoire ramenée de Limoges dimanche dernier a fait un bien fou à l'Élan Béarnais. Au plan comptable évidemment – l'Élan Béarnais reste 17e mais recolle à Nancy – mais aussi au moral, puisqu'elle a stoppé une série de quatre défaites qui commençait à rendre suffocante la situation des Vert et Blanc. Seulement, cette victoire aussi prestigieuse soit-elle ne règle pas la problématique du maintien des Palois. Pour ça, il leur faut gagner encore. Problème, c'est un très gros rocher qui va cacher le soleil ce dimanche à 17 heures au Palais des Sports. Le leader Monaco n'a perdu que 5 fois en 27 journées de championnat, squatte le top 4 de l'EuroLigue, et a assuré sa place en finale de la Coupe de France, notamment en roulant sur l'Élan en quart de finale . Les retrouvailles, trois semaines plus tard, n'ont pas du tout le même enjeu, et c'est gonflé à bloc et prêt à en découdre que l'équipe d'Eric Bartecheky attend la Roca Team.

Élan Béarnais / Monaco, coup d'envoi à 17 heures ce dimanche, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

