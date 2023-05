DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Nancy, crucial pour le maintien, en intégralité

Tout le monde l'a vu venir de loin. Cet Élan Béarnais / Nancy va donc bien peser très lourd dans la course au maintien, avec encore un peu plus d'enjeu pour les Palois, qui reçoivent, et doivent reprendre le pointaverage après leur défaite de sept points lors du match aller (88-81). Il restera ensuite deux matchs à jouer, et avantage SLUC au regard du calendrier (réception de Fos, déplacement à Gravelines) par rapport à l'Élan Béarnais qui devra ensuite aller ferrailler à Strasbourg puis recevoir Cholet en clôture. Capital donc, mais pas décisif puisque tout ne sera pas terminé quoi qu'il arrive, et qu'au-delà des cas de l'Élan et Nancy, Fos, Blois, Limoges, Le Portel seront aussi des acteurs indirects de cette lutte pour le maintien.

Élan Béarnais / Nancy, coup d'envoi à 20 heures ce samedi soir, à vivre en intégralité à l'écoute de France Bleu Béarn Bigorre !

