DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Nanterre en intégralité

Jamais cette saison l'Élan Béarnais (6e) n'a perdu plus de deux fois consécutives. Sur la pente raide, les Palois espèrent entretenir cette statistique et retrouver la victoire, ce mardi soir au Palais des Sports (20 heures), face à Nanterre (9e).

En s'inclinant en Principauté ce dimanche, l'Élan Béarnais a perdu deux place au classement et se retrouve 6e. Plus de droit à l'erreur pour assurer la mission de terminer la saison dans le top 8. Les Palois dans un enchaînement infernal, à peine rentrés de Monaco, et à quelques jours de leur finale de Coupe de France face à Strasbourg. Nanterre (9e) qui aimerait bien intégrer ce fameux top 8, est la 3e meilleure attaque du championnat, habitué des cartons de plus de 100 points, et compte dans ses rangs Chris Horton, meilleure évaluation du championnat. Autant de facteurs qui incitent à la prudence côté palois, même si l'heure n'est pas aux tergiversations.

Élan Béarnais / Nanterre 92, coup d'envoi à 20 heures ce mardi soir, à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !