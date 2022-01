DIRECT – Basket : vivez le match de l'Élan Béarnais face à Orléans en intégralité

L'horizon de l'Élan Béarnais se dégage, et au loin, on voit Limoges ! Avant de penser au Clasico, les basketteurs palois ne négligent pas la venue d'Orléans, importante pour se relancer et refaire le plein de confiance après la sévère déconvenue ramenée de Nanterre (101-77). Si l'horizon se dégage, c'est que les deux pivots, Hamady Ndiaye et Vitalis Chikoko, empêchés de jouer par le covid-19, sont de retour, et que le club enregistre aussi l'arrivée de Landing Sané, au poste 4, disponible pour ce match. Avec onze pros sur le parquet, la semaine d'entraînements a été intense, d'après le coach Eric Bartecheky qui doit désormais composer pour incorporer sa recrue, sans casser l'alchimie de sa troupe observée ces derniers temps.

Élan Béarnais / Orléans, coup d'envoi à 20 heures, match à vivre en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre !